Галявиев перед нападением на школу в Казани испытывал самодельную бомбу

Ильназ Галявиев, осуждённый на пожизненное заключение за массовое убийство в школе в Казани в мае 2021 года, перед нападением на учебное заведение неоднократно тестировал самодельное взрывное устройство, пишет РИА Новости.
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