IT-эксперт Щельцин пояснил, нужно ли часто перезагружать компьютер

Компьютер, который долго находится во включенном состоянии, начинает хуже работать. Такое заявление сделал IT-эксперт, генеральный директор некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в интервью радио Sputnik.
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