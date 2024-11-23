В труху иль не в труху? Вот в чем вопрос...

Silver Kont А попроще нельзя? Выявить скопление пиндосовской и натовской сволочи, пиZдануть туда так, чтобы именные жетоны тварей расплавились, а бумаги на списки погибших в "автокатастрофах, экспедициях и т.п. в эуропейских странах" ушло несколько сот метров.... Тогда пиндосы старого пидараса на пинках вынесут из белого дома, не дожидаясь инаугурации Трампа.... А этому будет предупреждение - нех...й соваться туда, где вам делать нечего....

наталия мезенева Если бить, то только в сша, а то опять за лужей отсидятся!