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В труху иль не в труху? Вот в чем вопрос...

В труху иль не в труху? Вот в чем вопрос...

КВАДРАТУРА  КРУГА Ну, а теперь они будут испытывать на прочность нашу обновленную Доктрину. Уже начали, собственно.

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Комментарии
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Silver Kont
А попроще нельзя? Выявить скопление пиндосовской и натовской сволочи, пиZдануть туда так, чтобы именные жетоны тварей расплавились, а бумаги на списки погибших в &quot;автокатастрофах, экспедициях и т.п. в эуропейских странах&quot; ушло несколько сот метров.... Тогда пиндосы старого пидараса на пинках вынесут из белого дома, не дожидаясь инаугурации Трампа.... А этому будет предупреждение - нех...й соваться туда, где вам делать нечего....
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11 час.
наталия мезенева
Если бить, то только в сша, а то опять за лужей отсидятся!
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8 час.
Анфиса Иванова
Такой ответ может подойти...но и они по нашим могут жахнуть раньше нас...  Вот тут как бы и нет выхода...  Но есть один - ядерная бомба на США... и на франко-англию... -  одновременно!  И ни в коем случае их не предупреждать!!!
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6 час.

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