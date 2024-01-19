В Татарстане из-за метели ограничили движение на 8 участках дорог

В связи с обильным снегопадом и низовой метелью в Татарстане были введены временные ограничения движения для грузовых транспортных средств и автобусов на 8 участках автомобильных дорог федерального значения.
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