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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Игроки начали массово возвращаться в Bloodborne после премьеры Elden Ring: Shadow of the Erdtre...

Игроки начали массово возвращаться в Bloodborne после премьеры Elden Ring: Shadow of the Erdtre...

Игроки начали массово возвращаться в Bloodborne после премьеры Elden Ring: Shadow of the ErdtreeСудя по всему, внезапный рост числа игроков Bloodborne вызван «лихорадкой Soulsborne-игр», поскольку фанаты этого жанра ищут похожие проекты после прохождения Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

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