Игроки начали массово возвращаться в Bloodborne после премьеры Elden Ring: Shadow of the Erdtre...

Игроки начали массово возвращаться в Bloodborne после премьеры Elden Ring: Shadow of the ErdtreeСудя по всему, внезапный рост числа игроков Bloodborne вызван «лихорадкой Soulsborne-игр», поскольку фанаты этого жанра ищут похожие проекты после прохождения Elden Ring: Shadow of the Erdtree.