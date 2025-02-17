🧊Ледниковый период Что делать, когда льдом покрыта пешеходная зона и привычное движение становится затруднительным❓ ❄️В таких случаях поможет умение падать.
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🧊Ледниковый период Что делать, когда льдом покрыта пешеходная зона и привычное движение становится затруднительным❓ ❄️В таких случаях поможет умение падать.