Попавший в плен украинский военный подтвердил, что командование ВСУ скрывает реальные цифры потерь

Украинское командование скрывает информацию о потерях, данные по погибшим не передаются, чтобы не выплачивать компенсацию, которую клятвенно обещал Зеленский.
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