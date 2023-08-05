Уходя уходи

Дура . Пригожин выполнил свою задачу и очень хорошо. Хочешь провалить мятеж, который готовил Запад почти год - возглавь его. Плюсы: 1. были выявлены законсперированные внутренние враги. Не зря Пригожин ездил в Е-бург когда туда приехала посольша (и вы думаете, что он это сделал сам без одобрения и если без, то его бы остановили до того как...?)2. Теперь западу придется потратить немало времени для наработки новых предателей. 3. Тупые укры тоже на радостях рванули в наступ и попали в огромную ловушку с чудовищными потерями. 4. Сорван план запада на открытие второго фронта против России в РБ в неудобное для НАС время. Если второй фронт и будет открыт то только тогда когда это будет нужно НАМ. 5. Глубокое шокирование запада от того, что они увидели, что рейтинг Путина не нарисованный как у из лидерочков, а настоящий реальный и что поднять бучу внутри России против Путина уже не получится. Шах и мат. И еще: следаки уже выявляют КТО дал приказ на взлет самолетов КТО и с ЧЬЕЙ стороны был начал обстрел и КТО отдал приказ на стрельбу. Судя по всему это была провокация внутренних врагов. Так что не пишите глупостей, не зная многоходовочек Путина, диллетант.

Людмила Лиханова

Я КАК-ТО ВАМ УЖЕ ПИСАЛА, НО ВЫ УПОРНО ПОГАНИТЕ ИМЯ МИ ВАГНЕРА И ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕЙ. ЗРЯ. СОБАКА ЛАЕТ, А КАРАВАН ИДЕТ. СПЕЦИАЛЬНО НЕ ДЛЯ ВАС, А ДЛЯ ДРУГИХ ПОВТОРЮСЬ: Пригожин выполнил свою задачу и очень хорошо. Хочешь провалить мятеж, который готовил Запад почти год - возглавь его. Плюсы: 1. были выявлены законсперированные внутренние враги. Не зря Пригожин ездил в Е-бург когда туда приехала посольша (и вы думаете, что он это сделал сам без одобрения и если без, то его бы остановили до того как...?)2. Теперь западу придется потратить немало времени для наработки новых предателей. 3. Тупые укры тоже на радостях рванули в наступ и попали в огромную ловушку с чудовищными потерями. 4. Сорван план запада на открытие второго фронта против России в РБ в неудобное для НАС время. Если второй фронт и будет открыт то только тогда когда это будет нужно НАМ. 5. Глубокое шокирование запада от того, что они увидели, что рейтинг Путина не нарисованный как у из лидерочков, а настоящий реальный и что поднять бучу внутри России против Путина уже не получится. Шах и мат. И еще: следаки уже выявляют КТО дал приказ на взлет самолетов КТО и с ЧЬЕЙ стороны был начал обстрел и КТО отдал приказ на стрельбу. Судя по всему это была провокация внутренних врагов. Так что не пишите глупостей, не зная многоходовочек Путина, диллетант.