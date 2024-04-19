Чиновницу из Кузбасса осудили за хищение 73 миллионов рублей

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 19 апреля сообщили, что в хищении бюджетных денежных средств признана виновной еще одна участница ОПГ, замешанная в хищении 73 миллионов рублей.
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