Южноуральцев приглашают на вечер научных страшилок

Ученые рассмотрят распространенные страхи и суеверия с научной точки зрения. 13 августа сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) проведет трансляцию специального выпуска научно-популярного ток-шоу «Вечер научных страшилок: убежище».
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