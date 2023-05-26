Юмористка Ольга Картункова рассказала, что родные обещали лишить ее родительских прав из-за КВН

Она отметила, что единственным человеком, который поддерживал ее в увлечении игрой был муж. Фото: Ольга Картункова/ ВКонтакте Юмористка и участница КВН Ольга Картункова рассказала, что ее родные обещали лишить ее родительских прав из-за игры в КВН.