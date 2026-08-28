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Работа, двое детей и поездки в Осетию: как Светлана Бодрова жила после исчезновения мужа

Работа, двое детей и поездки в Осетию: как Светлана Бодрова жила после исчезновения мужа

20 сентября 2002 года жизнь Светланы Бодровой разделилась на «до» и «после». Сергей Бодров-младший исчез после схода ледника Колка в Северной Осетии.

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