В Самаре на пожаре погибли два человека

Происшествие случилось рано утром 24 марта в Кировском районе областного центра.Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, в 6:05 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме, который расположен по адресу Ташкентский переулок, 59А.