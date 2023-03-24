Царьград

5 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Yanoff
    Такое и при советах было.И запад здесь не причём.Уголовный элемент обучал."Дохохотались?": ...
  • светлана Цветкова
    Господи, прости этого придурка - он не ведает что творит!Адмирал подтверди...
  • Алексей
    Сгинь, гнидаАдмирал подтверди...

В Самаре на пожаре погибли два человека

В Самаре на пожаре погибли два человека

Происшествие случилось рано утром 24 марта в Кировском районе областного центра.Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области,  в 6:05 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме, который расположен по адресу Ташкентский переулок, 59А.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх