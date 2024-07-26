Житель Прикамья выиграл 2,7 миллиона рублей в лотерею за 25 рублей

Житель Прикамья стал обладателем крупного выигрыша в лотерее "Столото". Как сообщается в официальном сообществе игровой компании в социальной сети "Вконтакте", победитель приобрел билет в мобильном приложении за 25 рублей и выиграл в розыгрыше Rapido 2.
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