Фестиваль «Время молодых» впервые пройдет в девяти городах Татарстана

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ Мультиформатный республиканский фестиваль «Время молодых», который объединит первокурсников, студентов и другую молодежь республики, впервые пройдет в Татарстане 18 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Момент наезда «Ла...
- Волейболистка ста...
- АЗ Пешеход скончался...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым