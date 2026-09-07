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Татар-информ

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Фестиваль «Время молодых» впервые пройдет в девяти городах Татарстана

Фестиваль «Время молодых» впервые пройдет в девяти городах Татарстана

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ Мультиформатный республиканский фестиваль «Время молодых», который объединит первокурсников, студентов и другую молодежь республики, впервые пройдет в Татарстане 18 сентября.

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