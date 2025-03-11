Казахстан сокращает экспорт нефти через Каспийский трубопровод Казахстан планирует снизить экспорт нефти через Каспийский трубопровод в апреле 2025 года.
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Казахстан сокращает экспорт нефти через Каспийский трубопровод Казахстан планирует снизить экспорт нефти через Каспийский трубопровод в апреле 2025 года.
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