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Казахстан сокращает экспорт нефти через Каспийский трубопровод

Казахстан сокращает экспорт нефти через Каспийский трубопровод Казахстан планирует снизить экспорт нефти через Каспийский трубопровод в апреле 2025 года.

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