Какими будут бюджет и социальные выплаты?

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Федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов принят Госдумой. Как ожидается, в следующем году доходы казны вырастут на 22,3% — с 28,67 до 35,06 трлн рублей (нефтегазовые поступления обеспечат 32,8% доходной части).