Пьяная Настасья Самбурская написала своему бывшему

37-летняя актриса и певица Настасья Самбурская поделилась своими личными секретами. В интервью она провела параллели между собой и Сергеем Безруковым, отметив, что на данный момент её гонорар за съемочный день сопоставим с гонораром известного актёра.
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