Мазутное пятно достигло побережья Севастополя

Мазутное пятно размером 1,5 на 1,5 метра обнаружили на входе в Балаклавскую бухту в Севастополе. Также зафиксированы несколько птиц, испачканных нефтепродуктами, в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.