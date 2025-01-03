Мазутное пятно достигло побережья Севастополя

Мазутное пятно размером 1,5 на 1,5 метра обнаружили на входе в Балаклавскую бухту в Севастополе. Также зафиксированы несколько птиц, испачканных нефтепродуктами, в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
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