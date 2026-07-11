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Аргументы недели

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Eurostat: в мае число беженцев из Украины увеличилось в 22 из 26 стран ЕС

Eurostat: в мае число беженцев из Украины увеличилось в 22 из 26 стран ЕС

Количество украинских беженцев в ЕС превысило 4,3 млн — в мае таких стало больше в 22 странах ЕС из 26, — Eurostat.

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