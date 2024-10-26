❗️🇷🇺🇺🇦 Покровское направление: водружение флагов в Селидово и успехи на соседних участках обстановка к 18.
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❗️🇷🇺🇺🇦 Покровское направление: водружение флагов в Селидово и успехи на соседних участках обстановка к 18.
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