С процессором A17 Bionic, 120-герцевым экраном и подэкранной системой Touch ID. iPhone 15 Pro показали на концептуальных изображениях

В сентябре Apple представит линейку iPhone 14, и в Сети уже немало изображений всех моделей серии. А в следующем году дебютируют iPhone 15, и вот как раз изображения ниже иллюстрируют возможный дизайн iPhone 15 Pro.
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