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В Москве началась церемония прощания с Ларисой Голубкиной

В Москве началась церемония прощания с Ларисой Голубкиной

Народная артистка скончалась на прошлой неделе в возрасте 85 лет.В храме Святителя Николая на Трех горах в Москве утром 25 марта началось прощание с народной артисткой РСФРФ Ларисой Голубкиной.

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