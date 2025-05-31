Алла Пугачева может вернуться в Россию для выступления на фестивале

Однако общественный деятель Вадим Манукян считает, что возможное возвращение Пугачевой окажет неблагоприятное воздействие на общество, поскольку позиция певицы по ряду вопросов расходится с позицией большинства россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии