Военкор Марьяна Наумова побывала в разрушенном селе Хоромное

Бывшая чемпионка мира по пауэрлифтингу, а ныне военный корреспондент и телеведущая Марьяна Наумова посетила приграничное село Хоромное в Климовском районе Брянской области — одно из тех мест, которые регулярно попадают под удары ВСУ.