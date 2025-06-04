Военкор Марьяна Наумова побывала в разрушенном селе Хоромное

Бывшая чемпионка мира по пауэрлифтингу, а ныне военный корреспондент и телеведущая Марьяна Наумова посетила приграничное село Хоромное в Климовском районе Брянской области — одно из тех мест, которые регулярно попадают под удары ВСУ.
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