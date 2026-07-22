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Царьград

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Вновь горят склады Wildberries, как минимум один погибший: атаки ВСУ 22 июля

Вновь горят склады Wildberries, как минимум один погибший: атаки ВСУ 22 июля

Украинские боевики целенаправленно бьют теперь не только по мирным жителям и НПЗ, но и по складам, создавая проблемы бизнесу и добавляя работы пожарным.

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Комментарии
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SI
Sergey Ivanov
Где красные карандаши?? Как кончились? Тогда будем рисовать Зеленые Красные Линии!
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1 м.