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РЕАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ, О КОТОРЫХ МОЛЧАТ В СВОДКАХ: ИЗ 48 ЭЛИТНЫХ БОЙЦОВ ВЫЖИЛО ЛИШЬ ПЯТЕРО

РЕАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ, О КОТОРЫХ МОЛЧАТ В СВОДКАХ: ИЗ 48 ЭЛИТНЫХ БОЙЦОВ ВЫЖИЛО ЛИШЬ ПЯТЕРО

Пленный украинский солдат сообщил о крайне серьёзных потерях. Враг теряет на фронте огромные силы.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Сегодня пора кончать писать про их потери. Они их скрывают это понятно. Нам это наруку. Нас должно интересовать только свое. Не доробатывают чиновники все еще недорабатывают в МО.
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10 час.

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