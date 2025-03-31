Следком возбудил уголовное дело после поджога воинских захоронений в Крыму

Неизвестные в ночь на 31 марта осквернили в Крыму могилу военного корреспондента издания "Известия" Александра Федорчака, погибшего в зоне проведения специальной военной операции при исполнении своих рабочих обязанностей, а также могилы еще троих участников СВО.
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