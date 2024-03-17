В России обезврежена крупнейшая шпионская сеть. Плачет даже Дудь*

Когда в 2022 году государство принялось щедро и в массовом порядке раздавать статус иноагента деятелям, которые на фоне СВО проявили себя как враги России, либералы начали откровенно смеяться.
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