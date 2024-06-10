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Партия фон дер Ляйен победила на выборах в Европарламент

Партия фон дер Ляйен победила на выборах в Европарламент

Global Look Press/Zhao Dingzhe/XinHua "Европейская народная партия", участником которой является действующая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, с большим преимуществом лидирует на выборах в Европарламент (ЕП).

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