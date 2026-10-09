Три претензии «правильных украинцев» к России

В любой непонятной ситуации гражданин Украины будет выдумывать иерархии и самолично определять своё место в них.
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новорусским хохлам- первое отрубить к чертовой матери ту самую руку которая решила что может торговать где угодно и как угодно не взирая на налоги и российское голосование- можно отрубить и больше оставив только чуб но без головы!-пойдет на набивку подушек для скота!Второе- Да многонациональна- по этому национальность- украинец или неоукраинец- присутствовать в этом составе-не будет-пишитесь-русскими.Чтобы не попадать под санкции-торгуйте только на севере-за полярном круге-как дождетесь сидя в тундре аборигенов так с ними и торгуйте- а вмерзните так вагши товары подвергнутся разбазариванию этими же аборигенами!
Когда взбесившийся хутор ещё не был таковым, когда они только начинали надевать кастрюли, скакать и орать "москаляку на гиляку", "убей русню" и т.п., в России многие говорили "Боже, спаси Украину".
Сейчас так уже никто не говорит.
Более того, претензии к Путину появились и в Роосии. Претензии в том, что Путин недостаточно Путин.
8 лет их уговаривали быть людьми. Они не захотели.
Что делают, если по соседству появилась взбесившаяся собака? Которая пугает ваших детей, норовит покусать?
Её пристреливают.
Мой город Рязань. Это не Курск, не Белгород, но и нас довольно часто бомбят. Последний раз около часа. И они мне больше не "Один народ".
Украинство должно быть отменено. Чтоб даже слова "украина" не осталось. Есть слово "окраина".
Пока будет существовать украинство будут и бандеровщина и укронацизм, будут и "москаляку на гиляку" и "убей русню".
Они в массе своей легко внушаемы.
Сначала поненавидят Россию и русских, потом, при правильном подходе, через несколько поколений угомонятся.
Дураков из числа бандеровцев обучить элементарному поведению, культуре и гуманитарной доброте практически НЕВОЗМОЖНО. Это та грязнолапотная рать которой на всё насрать лишь бы халявно прожить сегодня а завтра понятия не имеют. И так во все века то с венграми, то с поляками, то с немцами, евреями и др. но не самим собою. Как нация это сброд. Ждать когда вымрет несколько поколений под крылом России и стать хоть какими то людьми единственная возможность выжить в этом мире. Ранее пытались это сделать даже собственные территории жертвовали во имя спасения украинцев но не получилось. Они стали сопротивляться. Поэтому проводится принудительная СВО.
Гебельсовская пропаганда с гимлеровскими концлагерями за три года выбили из немцев коммунистические и социалистический мировоззрения. А украинцев тридцать лет обрабатывали. Моисею здесь бы сорока лет не хватило...
Кружевных трусов и печенек от Нуланд на всех не хватило?! Пусть едут в Гейропу- Они об этом мечтали.
В России-то населения на свою такую огромную страну не густо, а кем ещё эту освобождённые от националистов Украину заполнять. Да ещё и разбитую после войны? Африканских тунеядцев, мотающихся по всему миру от одной бесплатной кормушки к другой завезти? Новый ИГИЛ дать строить? Придумать очередную Зону Осёдлости с ещё раз еврейским государством? Или просто оставить диким Полем, каким его большая часть веками была?