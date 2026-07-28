Пан Роджерс на линии.Последняя встреча между Лавровым и Рубио расставила точки над «ы». И в очередной раз подтвердила то, что я годами твержу – с людоедами не договариваются.
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