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С людоедами не договариваются

Пан  Роджерс  на  линии.Последняя встреча между Лавровым и Рубио расставила точки над «ы». И в очередной раз подтвердила то, что я годами твержу – с людоедами не договариваются.

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