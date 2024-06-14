Настоящий снимок победил на конкурсе изображений, созданных ИИ

Снимок фламинго, который попал в тройку победителей, по оценкам жюри, и занял первое место в народном голосовании / © Miles Astray Майлз Эстри (Miles Astray) специально отправил настоящий, но довольно сюрреалистичный снимок фламинго на конкурс изображений, созданных с помощью ИИ.