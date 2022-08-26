О необходимости провести расследование того, как использовался газ, полученный в распоряжение нефтегазовым гигантом TotalEnergies, который после переработки мог быть использован для заправки истребителей ВКС, используемых российской армией на Украине, потребовали во Франции.
Популярные статьи
- «Антарктиду освободи, клоун под кокаином»: американский режиссер поиздевался над Зеленским
- Экс-советник ЦРУ Рикардс: золотой запас России имеет неприятную для США особенность
- Муниципалитет Лейпцига поддержал показ фильма Оливера Стоуна «Украина в огне» на кинофестивале, что вызвало гнев украинских «активистов»
Свежие комментарии