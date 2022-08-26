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В Париже расследуют случаи заправки французской компанией российских ВКС

В Париже расследуют случаи заправки французской компанией российских ВКС

О необходимости провести расследование того, как использовался газ, полученный в распоряжение нефтегазовым гигантом TotalEnergies, который после переработки мог быть использован для заправки истребителей ВКС, используемых российской армией на Украине, потребовали во Франции.

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