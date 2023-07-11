В ЖКС №10 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВВО начались мероприятия по противопожарной безопасности

В рамках профилактических мероприятий организованы плановые осмотры территорий, в целях контроля очистки от сухой травы, мусора и других горючих материалов, проведены субботники на всех объектах службы.
Популярные статьи
- "Противник идет в наступление, а нас 9 человек" - Трутнев восхитился поведением бойцов на СВО
- Владимир Колокольцев сообщил о задержании участников преступного сообщества наркоторговцев и ликвидации нарколаборатории
- В Ростовской области растет число желающих поступить на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации
Свежие комментарии