В российском регионе появится аналог Пушкинской карты для школьников до 13 лет

В Республике Саха (Якутия) появится собственный аналог "Пушкинской карты". Такое распоряжение отдал глава республики Айсен Николаев во время выступления перед Государственным собранием, сообщается на сайте регионального парламента.
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