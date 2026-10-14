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Татар-информ

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«Передала курьеру 7 млн, выиграв полотенце»: эксперты о новых схемах мошенников

«Передала курьеру 7 млн, выиграв полотенце»: эксперты о новых схемах мошенников

Знакомство в социальных сетях, розыгрыш призов, предложение оформить ИП и другие ловушки используют мошенники, чтобы установить контакт со своей будущей жертвой.

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