Кубок IBU. Стремсхайм, Эвербю, Андерсон, Ломбардо, Фрацшер выступят в большом масс-старте

18 декабря в Италии на этапе Кубка IBU по биатлону пройдет масс-старт у мужчин.  Кубок IBU по биатлону-2022/23 2-й этап  Риднау-валь Риданна, Италия Мужчины Большой масс-старт Начало – 12.

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