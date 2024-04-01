МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Танцоры из Митина завоевали серебро международного конкурса

Учащиеся хореографического училища «Гжель» стали призерами Международного конкурса фотографии, декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Поэзия натюрморта», который прошел в конце марта в Москве.

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