Россиянину не пожали руку на ЧМ по шахматам, скандал с костюмами Косторной, топ-матч Миранчука, «Реал» и «Жирона» уходят в отрыв, «ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции и другие новости

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Лена Мисько
Сегодня утром перестало биться сердце Леонида Ивановича Ткаченко… Его футбольная карьера началась именно в Калининграде, куда переехал в 1967 году вместе со своей семьей. Спустя почти 30 лет Ткаченко вернулся в самый западный регион страны, чтобы вывести «Балтику» в Высшую лигу российского футбола. Сезон 1996 года команда под его руководством завершила на 7-м месте, что по сей день является лучшим достижением в истории клуба Рекордсмен по числу матчей среди всех тренеров «Балтики». В прошлом сезоне вошел в штаб Сергея Игнашевичу и помог команде вернуться в элиту российского футбола Заслуженный Балтиец, великий человек. Имя Леонида Ткаченко вписано в историю калининградского футбола золотыми буквами навечно Светлая память!
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12 час.
Лена Мисько
К уходу Ренана и приходу Педро сказано уже многое, мы знаем главное - у обоих двух юношей на момент приезда в Петербург совокупный опыт выступления во взрослом футболе чуть больше, чем количество трофеев в клубном музее иного столичного клуба за последние пять лет. Это все, собственно, на поверхности, но тем не менее, брать молодого игрока из Бразилии - риск (на этом моменте можете нести капитанскую лодку). Вообще, трансферы «Зенита» прямиком с пляжей Рио пока не назвать фееричными, давайте пальцы загибать: Эрнани был рад только хитрый дедушка Мирча, он за счет него да Мака себе дачу под Тимишоарой наконец достроил, чтоб там на старости лет фасоль выращивать. Клаудиньо - безусловное попадание. Только вот взяли его уже достаточно зрелым, с реноме «Лучший игрок чемпионата» и опытом игры на Олимипиаде. Думаем, кстати, с Нино выйдет примерно так же - мужчина явно с головой дружит. Юри Алберто - тут знаете и без нас, последствия до сих пор расхлебываем. Да, конечно, вмешались внешние обстоятельства, но факт есть факт. Трансфер за очень много денег с футбольной точки зрения себя не оправдал. Мантуан - добротный легионер, приехал в юном возрасте, но не стал страдать на лавке, а методично выгрызал свой шанс. Но, будем откровенны, если не ситуация с Юри - в «Зените» его не рассматривали бы. Ну и повезло, конечно, что он в тусовке с Клаудиньо - процесс адаптации прошел незаметно. Иван и Ду Кейрос - просто порадуемся за парней, не всем в жизни выпадает такой шанс. Ренан - смешно, но есть ощущение, что по итогу именно на нем «Зенит» финансово отобьет все, потраченное на Алберто. Верим в магию бразильской прессы и умелый монтаж нарезочек. Но мы же за футбол, а не деньги. Итого, стопроцентно удачным трансфером можно назвать лишь Клаудиньо. Маловато как-то, согласитесь? Понятно, что невозможно, чтобы все трансферы были точно в цель - для этого и нужен конвейер, дабы количеством нивелировать огрехи. Но есть ощущение, что стоит в эту стройную схему добавить еще элемент-другой: для граждан с тонкой душевной организацией аренду в «Оренбург», например, организовать, дабы в приятной латиноамериканской компании опыта игры в РПЛ набираться. Либо сразу готовых бразильцев брать, чем не вариант? 😁 Подписаться на Кафешку (https://t.me/zenit_cafe)
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12 час.
Лена Мисько
Но пока что в этом 🦁 ➡️ ⛽️ направлении гоняют только Хотулев, Васильев, Михайлов и другие исключительно зенитовские пацаны. И продолжат гонять потому что магия наших отечественных «киноделов» нарезочек пока особо не впечатляет, хотя там и джогабонитой особо не пахнет. Однако же продать можно что угодно, тем более СМИ наши порой этим очень успешно занимаются А вообще интересно, как всего лишь за пару окон бразильский вектор Зенита потихоньку начинает раскачиваться в противоположную сторону - пройдя стадию ГЕНИАЛЬНО после махинации с Алберто, прямо сейчас это примерно на уровне НЕПЛОХО, ДА И ФИНАНСОВО ОЧЕНЬ ВЫГОДНО. Но в случае провала Педро, неудачи с прибыльной продажей Ренана и потенциальной потерей чемпионства весной, бразильская история уже скорее станет двигаться в сторону СПОРНОЙ СТРАТЕГИИ, и тут принцип конвейера может только все усугубить
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12 час.
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