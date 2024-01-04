Россиянину не пожали руку на ЧМ по шахматам, скандал с костюмами Косторной, топ-матч Миранчука, «Реал» и «Жирона» уходят в отрыв, «ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции и другие новости

Лена Мисько

К уходу Ренана и приходу Педро сказано уже многое, мы знаем главное - у обоих двух юношей на момент приезда в Петербург совокупный опыт выступления во взрослом футболе чуть больше, чем количество трофеев в клубном музее иного столичного клуба за последние пять лет. Это все, собственно, на поверхности, но тем не менее, брать молодого игрока из Бразилии - риск (на этом моменте можете нести капитанскую лодку). Вообще, трансферы «Зенита» прямиком с пляжей Рио пока не назвать фееричными, давайте пальцы загибать: Эрнани был рад только хитрый дедушка Мирча, он за счет него да Мака себе дачу под Тимишоарой наконец достроил, чтоб там на старости лет фасоль выращивать. Клаудиньо - безусловное попадание. Только вот взяли его уже достаточно зрелым, с реноме «Лучший игрок чемпионата» и опытом игры на Олимипиаде. Думаем, кстати, с Нино выйдет примерно так же - мужчина явно с головой дружит. Юри Алберто - тут знаете и без нас, последствия до сих пор расхлебываем. Да, конечно, вмешались внешние обстоятельства, но факт есть факт. Трансфер за очень много денег с футбольной точки зрения себя не оправдал. Мантуан - добротный легионер, приехал в юном возрасте, но не стал страдать на лавке, а методично выгрызал свой шанс. Но, будем откровенны, если не ситуация с Юри - в «Зените» его не рассматривали бы. Ну и повезло, конечно, что он в тусовке с Клаудиньо - процесс адаптации прошел незаметно. Иван и Ду Кейрос - просто порадуемся за парней, не всем в жизни выпадает такой шанс. Ренан - смешно, но есть ощущение, что по итогу именно на нем «Зенит» финансово отобьет все, потраченное на Алберто. Верим в магию бразильской прессы и умелый монтаж нарезочек. Но мы же за футбол, а не деньги. Итого, стопроцентно удачным трансфером можно назвать лишь Клаудиньо. Маловато как-то, согласитесь? Понятно, что невозможно, чтобы все трансферы были точно в цель - для этого и нужен конвейер, дабы количеством нивелировать огрехи. Но есть ощущение, что стоит в эту стройную схему добавить еще элемент-другой: для граждан с тонкой душевной организацией аренду в «Оренбург», например, организовать, дабы в приятной латиноамериканской компании опыта игры в РПЛ набираться. Либо сразу готовых бразильцев брать, чем не вариант? 😁 Подписаться на Кафешку (https://t.me/zenit_cafe)