Четыре самолета и три тысячи жертв: хроника терактов 11.09.2001 в США

23 года назад два пассажирских самолета врезались в небоскребы в Нью-Йорке, третий - в здание Пентагона, а четвертый разбился Весь мир вспоминает 11 сентября погибших во время крупнейшего террористического акта, который произошел в 2001 году в США.
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