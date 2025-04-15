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Лавров не согласился с Токаевым в вопросе о праве на территориальную целостность

Лавров не согласился с Токаевым в вопросе о праве на территориальную целостность

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что не согласен с высказываением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который заявил, что если руководствоваться только идеей и пунктом о праве наций на самоопределение, то в мире вспыхнет тут же примерно 650 региональных конфликтов, непримиримых абсолютно.

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Комментарии
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Eduard
Токаеву напомните у кого в мире чья земля.Приюалтика земля Щвеции,куплена россиянами.Что там делают литовцы и латыши? Это простейший пример.Никакого законного отношения они там не имеют!
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