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США наводят на нас оружие, сравнимое с ядерным: У России нет аналогов

США наводят на нас оружие, сравнимое с ядерным: У России нет аналогов

США наводят на нас оружие, сравнимое по уровню вызываемого ужаса с ядерным. И у России нет аналогов.

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