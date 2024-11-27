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В Абхазии готовят поправки в конституцию

В Абхазии готовят поправки в конституцию

СУХУМ, 26 ноя – РИА Новости. Комитет парламента Абхазии по государственно-правовой политике готовит к рассмотрению на заседание законодательного органа законопроект о внесении поправки в конституцию «О законодательной и исполнительной власти», согласно которой ряд полномочий будет передан от президента парламенту, сообщил РИА Новости глава парламентского комитета по государственно-правовой политике Даут Хутаба.

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