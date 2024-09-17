Эксгибициониста задержали на Евдокима Огнева между школой и детсадом В Петербурге незнакомец с белым пакетом крутился там, где обычно ходят дети.
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Эксгибициониста задержали на Евдокима Огнева между школой и детсадом В Петербурге незнакомец с белым пакетом крутился там, где обычно ходят дети.