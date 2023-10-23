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Некоторые продукты в Новомосковске оказались дороже, чем в Туле | ТСН24

Некоторые продукты в Новомосковске оказались дороже, чем в Туле | ТСН24

Город меньше, средние зарплаты ниже, однако цены на некоторые продукты питания оказались выше. В Новомосковске, втором по населению городе в регионе, покупать ряд товаров невыгодно – об этом говорит статистика Росстата.

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