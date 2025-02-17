Расчеты РСЗО «Ураган» сожгли лес, в котором прятались боевики ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили пункт временной дислокации, скопление бронетехники и живой силы ВСУ в зоне проведения спецоперации.
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