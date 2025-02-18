Глава Мюнхенской конференции обозвал Медведева. А после плакал прямо на сцене. Совпадение?

Недавно на глазах изумлённой публики, следившей за ходом Мюнхенской конференции по безопасности, её глава Кристоф Хойсген плакал прямо на сцене.
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