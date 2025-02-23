Чтобы избежать банкротства, пункты обмена валют вынуждены закрываться. Причиной стал растущий курс рубля.
Жителей Приморья предупредили: обменные пункты начали закрываться
Комментарии
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Eduard
Не понял? Валюта скачет туда сюда и что? Это их риск и их доходы.В чем проблема? Доллар возможно к 100 рублям никогда и не вернется!
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19 час.
Eduard
Если сами США их хождение не запрещали,значит это деньги! Не понимаю причины их не приема.Это глупость.Если в Росмии появляются новые деньги,это не значит что старее уже не платежоспособные.Так и доллары.Это банки СЩА должны если хотят их убирать из оборота,мы причем?
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19 час.
Eduard
Не вижу проблемы,старые новые,хождение их не запрещалось!
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19 час.
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