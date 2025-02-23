Жителей Приморья предупредили: обменные пункты начали закрываться

Не понял? Валюта скачет туда сюда и что? Это их риск и их доходы.В чем проблема? Доллар возможно к 100 рублям никогда и не вернется!

Eduard

Если сами США их хождение не запрещали,значит это деньги! Не понимаю причины их не приема.Это глупость.Если в Росмии появляются новые деньги,это не значит что старее уже не платежоспособные.Так и доллары.Это банки СЩА должны если хотят их убирать из оборота,мы причем?