Хуснуллин заявил об огромном спросе на жилье в новых регионах

В новых российских регионах наблюдается огромный спрос на приобретение жилья российскими гражданами. Такое заявление 31 января сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе проводимого президентом России Владимиром Путиным совещания по социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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