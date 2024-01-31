Хуснуллин заявил об огромном спросе на жилье в новых регионах

В новых российских регионах наблюдается огромный спрос на приобретение жилья российскими гражданами. Такое заявление 31 января сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе проводимого президентом России Владимиром Путиным совещания по социально-экономическому развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.